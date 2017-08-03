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Суд зобов'язав "Нафтогаз" відповісти на запит журналістки "Української правди"

Четвер, 3 серпня 2017, 14:29

Окружний адміністративний суд зобов’язав компанію "Нафтогаз" розглянути запит журналістки "Української правди" Тетяни Козирєвої повторно і таки надати відповідь у межах ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

Про це у четвер повідомляє "Доступ до правди".

Суд також додатково роз’яснив, що не може зобов’язати відповідача надати ці контракти, оскільки у відповіді, яку було надано на запит, не йшлося про те, що таких контрактів немає - ця інформація прозвучала лише у запереченнях на позов.

"Суд не може досліджувати, чи є такі контракти чи немає. Але це може стати предметом наступного позову, коли буде надано повторну відповідь на запит. Поки ж позивач відмовив у наданні публічної інформації взагалі, а я їх зобов’язую її надати", - проголосила у залі засідань суддя Нана Вєкуа.

Як відомо, інформаційний запит до "Нафтогазу" Козирєва надіслала в ході проведення журналістського розслідування щодо американських лобістів.

У відповіді на запит "Нафтогаз" аргументував ненадання контрактів тим, що, по-перше, запитувавна інформація є не публічної, а комерційною, а подруге, що НАК "Нафтогаз" взагалі не є розпорядником інформації у розумінні ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

На попередньому засіданні "Нафтогаз" пояснив те, що не надав на інформаційний запит копії контрактів, укладених із бельгійською компанією CabinetDN та американською компанією ValueBridge, бо "національна акціонерна компанія "Нафтогаз" не укладала контрактів з такими компаніями.

"Українська правда" у Threads

Теми: судНафтогазЗМІ
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