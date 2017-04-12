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Журналістка "Української правди" подала позов проти "Нафтогазу"

Середа, 12 квітня 2017, 01:43

11 квітня журналістка видання "Українська правда" Тетяна Козирєва звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з приводу того, що НАК "Нафтогаз України" відмовився надати публічну інформацію.

Про це повідомляє сайт "Доступ до правди".

Козирєва зверталася до компанії з проханням надати копії контрактів НАК Нафтогаз України, укладених з бельгійською компанією CabinetDN і американською компанією ValueBridge. У відповіді компанія повідомила, що не є розпорядником цієї інформації.

У позові журналістка доводить, що запитувана інформація є у "Нафтогаза" і підлягає опублікуванню.

Зокрема Козирєва зазначає, що ця інформація стосується розпорядження державним майном та використання бюджетних коштів, а, отже, підпадає під дію ст. 6 ч. 5 ЗУ "Про доступ до публічної інформації", згідно з якою не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження державними грошима і майном.

На думку журналістки, те, що законодавець передбачив спеціальні гарантії доступу до такої інформації, свідчить про її суспільну важливість. А оскільки мова йде про суспільно важливу інформацію, то відповідно до п.4 ч.2 ст.13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" НАК "Нафтогаз" вважається розпорядником інформації і зобов'язаний надати її за запитом фізичної або юридичної особи.

"Якщо коротко, то фабула до болю знайома із часів Януковича. Пам'ятаєте "Європейський центр сучасної України"? Організація в Брюсселі, керована німкенею Іною Кірш-Ван де Ватер, оплачувала послуги американських лобістів коштами із "чорної бухгалтерії" ПР. Так от державна компанія НАК "Нафтогаз" замовила послуги американських лобістів ValueBridge через бельгійську компанію CabinetDN. Копії контрактів державна компанія відмовилася надавати "з огляду на комерційний характер", - заявила Козирєва.

Теми: судНафтогаз
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