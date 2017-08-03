Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Януковича вже хочуть справу проти дипломата Сергеєва

Четвер, 3 серпня 2017, 17:47

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича, котрий переховується в Росії, вважають, що колишній представник України в ООН Юрій Сергеєв має бути затриманий та притягнутий до кримінальної відповідальності "як співучасник державного перевороту в Україні у 2014 році".

Про це "Українській правді" повідомили в АО "AVERLEX", яке представляє інтереси Віктора Януковича.

Відповідне клопотання вже підготовлено адвокатами.

"Юрій Сергеєв брав активну участь у легітимізації силового захоплення влади 22 лютого 2014 року, коли Верховна Рада прийняла антиконституційну Постанову про самоусунення голови держави від виконання своїх повноважень та призначила дострокові вибори президента України", - заявив адвокат Віталій Сердюк.

Так, за словами адвоката, займаючи пост дипломата високого рівня (постійний представник України при ООН), Юрій Сергеєв доповідав представникам всіх країн ООН та засобам масової інформації, що все, що відбувається в Україні, має виключно законний та правовий характер.

"Але, такі дії були умисним дезінформуванням світової спільноти про реальні події", - заявляють адвокати.

Як відомо, Державне обвинувачення подало до суду клопотання про додаткове судове засідання у справі Януковича, оскільки необхідно провести допит постійного представника України в ООН (2007-2015 рік) Юрія Сергеєва.

Українська правда

Теми: ЯнуковичООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: