Суд допитає екс-представника в ООН Сергеєва через лист Януковича Путіну

Державне обвинувачення подало до суду клопотання про додаткове судове засідання у справі Януковича, оскільки необхідно провести допит постійного представника України в ООН (2007-2015 рік) Юрія Сергеєва.

Про це заявив прокурор Руслан Кравченко під час засідання суду у четвер.

"Сторона обвинувачення просить змінити порядок вивчення доказів, тому що обвинувачення вбачає в необхідності допиту свідка Юрія Сєргеєва, який обіймав посаду постійного представника ООН і був свідком, як представник Росії Чуркін демонстрував лист Януковича до президента РФ Путіна", - зазначив він.

Прокурор пояснив, що починаючи з 15 серпня Сергеєв перебуватиме в Україні лише кілька днів, а його допит є дуже важливим.

"Призначити таке засідання на 15 серпня на 14.00 годину", - оголосив суддя Дев'ятко.

Також суд вирішив перенести судове засідання на 10 серпня 10 годину через клопотання захисту.

"Я лише ознайомився з 29 по 51 том, а з 1 по 28 не встиг. Я хочу матеріали справи проаналізувати і повністю з ними ознайомитися, тому прошу суд надати мені додатковий час для ознайомлення", - сказав адвокат Віталій Мішечик.

Адвокат просив для такого ознайомлення місяць.

"Місяць - це забагато, але таку можливість ми вам надамо", - зазначив суддя Дев'ятко.

Як відомо, раніше державний захисник Віктора Януковича попросив Оболонський районний суд звернутися про міжнародну правову допомогу до РФ для належного вручення йому повістки про виклик в суд. Проте суд відхилив це клопотання.

Після того, як Янукович відкликав своїх адвокатів із суду, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.

2 серпня захист Януковича подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.

Роман Кравець, УП