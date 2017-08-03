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В Італії шість годин допитували українського нардепа

Четвер, 3 серпня 2017, 18:43

Прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам нардеп. Його було допитано у справі українського військового Віталія Марківа.

Нардеп Антонищак є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

Раніше стало відомо, що поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Також Єнін повідомив, що українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

Українська правда

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Теми: ІталіяАТО
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