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КПВВ на Донбасі змінюють режим роботи

Середа, 30 серпня 2017, 00:27

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні проведення АТО переходять на осінній режим роботи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Зокрема, з 1 вересня пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, з 7.00 до 18.30", - йдеться в повідомленні.

Таким чином час роботи КПВВ стає менше.

Відзначається, що зміна часового режиму в першу чергу пов'язана з політикою безпеки і направлена на забезпечення безпеки життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світлий час доби зменшується, а в темну пору підвищуються ризики обстрілу з боку бойовиків.

Теми: АТОДонбас
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