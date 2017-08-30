Гройсман обіцяє проект бюджету на 2018 рік у вересні

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін 15 вересня внесе до Верховної Ради проект бюджету на 2018 рік.

Про це він сказав на засіданні Кабміну у середу.

"Зараз відбувається формування проекту бюджету на 2018 рік. Ми також працюємо з Радою національної безпеки і оборони, з президентом з точки зору формування фінансових ресурсів для підтримки нашої обороноздатності і фінансового забезпечення для військовослужбовців", - зазначив Гройсман.

"Ми, як передбачено законодавством, 15 вересня внесемо в парламент проект закону "Про державний бюджет на 2018 рік"", - додав він.

За інформацією УП, засідання РНБО, присвячене бюджету, може відбутися 7 вересня.

Також прем’єр розповів, що після прийняття пенсійної реформи можна буде змінювати законодавство щодо нарахування пенсій військовим.

"Хочу сказати, що політично і технологічно це рішення вже прийнято, ми це обговорювали з президентом", - зазначив він.

Кабмін підтримав проект "Про забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких осіб", представлений міністром оборони Степаном Полтораком.

На думку Полторака, це рішення є революційним щодо забезпечення військових, адже порядок нарахування грошового забезпечення військовим та оклад по званню не змінювався десятки років.

"В основу грошового отримання входили оклади по військовому званню, коли солдат отримував 30 гривень, а лейтенант 110. За посадою рядовий отримував 530, а командир воюючої бригади отримував 1200, і це було основою до нарахування пенсій. Такі підходи є просто неприпустимі", - наголосив Полторак.

На думку міністра оборони, це рішення значно підвищить соціальний захист військових.

"Ми відходимо від того, що грошове отримання військовослужбовців буде складатися, як було раніше, 10-15 відсотків від того, що йде на пенсію, і 17 надбавок, які є непрозорими, неефективними і дуже важкими", - сказав він.

Українська правда