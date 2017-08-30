Екс-міліціонеру, який втік до бойовиків, заочно дали 11 років тюрми

Приазовський районний суд Запорізької області заочно засудив до 11 років тюрми колишнього виконувачу обов’язки начальника маріупольської міліції Олега Моргуна.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

"Під час судових слухань доведено, що 18 травня 2014 року виконуючий обов’язки начальника маріупольської міліції Олег Моргун взяв участь у прес-конференції, яку проводили представники терористичної організації "ДНР" - Кузьменко Д.В. та Борисов А.О. (прізвисько "Чечен") у захопленій на той час будівлі Маріупольської групи Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба, участь Моргуна у цій прес-конференції дискредитувала репутацію та підірвала авторитет органів МВС України в питаннях боротьби зі злочинністю.

"При цьому міліціонер усвідомлював, що своїми діями він порушує присягу працівника органів МВС України, але байдуже поставився до цього та умисно не вжив ніяких заходів щодо звільнення захопленої адміністративної будівлі та затримання членів терористичної організації "ДНР", - вказано в повідомленні.

Також у прокуратурі зазначають, що після того, як Моргуна звільнили у 2014 році, він переїхав на непідконтрольну територію у Новоазовськ Донецької області.

"Знаходячись там, Олег Моргун став членом терористичної організації "ДНР", а в березні 2015 року навіть очолив незаконний орган влади - адміністрацію Новоазовського району", - пише прес-служба.

Оскільки екс-міліціонер, перебуваючи на непідконтрольній території, не з’являвся на допит, стосовно нього вели спеціальне досудове розслідування.

"Вироком суду Олега Моргуна заочно визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі", - констатували у прокуратурі.