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АТО: Обстріли на Донеччині тривають, на Луганщині тихо

Четвер, 31 серпня 2017, 07:46

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Втрат серед українських бійців немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут після 18 години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам’янки злочинці застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. 

На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут злочинці тричі обстріляли опорні пункти ЗСУ з великокаліберного кулемету.

На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша. 

Як відомо, у зв’язку з початком нового навчального року на Донбасі оголошено чергове перемир’я.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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