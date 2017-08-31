Українці при зіткненні потягів у Польщі не постраждали

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Польщі.

Про це інформує Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30 серпня", – сказано в повідомленні.

Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30.08.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 31, 2017

Телефон для екстреного зв'язку у Польщі: +48607654333.

Раніше стало відомо, що на залізничній станції "Сментово" на півночі Польщі вантажний поїзд зіткнувся з пасажирським, у наслідок чого постраждали 28 пасажирів, зокрема 15 дітей.