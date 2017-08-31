НАЗК ретельно перевірить декларацію судді Вовка

Нацагентство щодо запобігання корупції почала повну перевірку електронних декларацій голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка за 2015 і 2016 роки.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання агентства, передають Українські Новини.

Також НАЗК почала повну перевірку е-декларацій колишнього командира роти поліції особливого призначення Головного управління Нацполіціі в Донецькій області Юрія Голубана.

Як повідомлялося, 26 травня співробітники НАБУ провело обшуки в будинку і за місцем роботи Вовка.

Слідчі дії проведені в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливого незаконного збагачення судді.