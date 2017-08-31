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Лавров пообіцяв відповідь на закриття генконсульства РФ у США

Четвер, 31 серпня 2017, 21:41
Лавров пообіцяв відповідь на закриття генконсульства РФ у США

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в телефонній розмові з Держсекретарем США Рексом Тіллерсона заявив, що Москва відреагує на закриття російського генконсульства в Сан-Франциско та ще двох дипломатичних об'єктів.

Про це повідомляє сайт МЗС РФ.

"Міністр висловив жаль з приводу ескалації напруги в двосторонніх відносинах, розпочатої не нами, і вказав, що в Москві уважно вивчать оголошені американцями нові заходи, після чого буде повідомлено про нашу реакцію", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон подзвонив спеціально для того, щоб проінформувати Лаврова про додаткові обмеження діяльності російських дипломатичних представництв на території США.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили видачу більшості віз в Росії. Це пов’язано із обмеженням чисельності американських дипломатів в РФ.

Крім того, США більше не видаватимуть у Росії візи для громадян Білорусі. Для отримання візи білорусам рекомендують їхати до Києва, Варшави чи Вільнюса

Нагадаємо, у липні Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ зажадала, щоб США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

Європейська правда

Теми: РосіяСШАсанкції
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