У Раді хочуть саджати росіян за незаконний перетин кордону України

У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує встановити кримінальну відповідальність і карати ув’язненням на строк до 3 років за незаконне проникнення на територію України

Авторами законопроекту виступили голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов та представник президента у Раді Ірина Луценко, передає прес-служба БПП.

Йдеться про законопроект "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону" (реєстраційний номер 7017).

Луценко і Герасимов пропонують встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України.

Таке діяння каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років.

Крім того, пропонується встановити, що за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачатиметься відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на строк від п’яти до восьми років.

Зараз же, як вказують автори проекту, за незаконне проникнення на територію України представників держави-агресора чинне законодавство України передбачає лише адміністративну відповідальність.

Покарання за це визначає штраф у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів або застосування адмінарешту на строк до п’ятнадцяти діб. До 2004 року законодавством України за незаконне проникнення на територію України було передбачено кримінальну відповідальність. Однак, у 2004 році відповідну статтю (331) Кримінального кодексу України було виключено.

Як відомо, у січня 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.

Українська правда