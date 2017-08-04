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Світових лідерів закликали відреагувати на незаконне ув'язнення Балуха

П'ятниця, 4 серпня 2017, 13:30

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликає світову спільноту відреагувати на вирок окупаційного "суду" Криму щодо ув'язнення кримчанина Володимира Балуха, який вивішував прапор України на своїй домівці.

Про це вона написала у Facebook.

"Ми маємо Володимира витягти… Чекаємо заяв генсека РЄ (Ради Європи – ред.) та інших міжнародних організацій і лідерів, коли українця судять за український прапор", - написала Геращенко.

Вона висловила бажання особисто познайомитися із засудженим і потиснути йому руку.

"Володимир Балух – простий тракторист, справжній громадянин України, справжній українець. Не всі, хто в окупації, - колаборанти", - зазначила віце-спікер.

Як повідомлялося, 4 серпня так званий суд Роздольненського району Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося його переслідування.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

Українська правда

Теми: світКримполітв'язні
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