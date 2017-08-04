До націоналістів, які пікетували Львівську облраду, прийшли з обшуками

У націоналістів - учасників акції під Львівською облрадою, що відбувалася 30 травня, представники Нацполіції проводять обшуки.

Як повідомив Українській правді керівник ГО "Національний корпус" Назарій Кравченко, обшуки тривають зранку 4 серпня у багатьох учасників акції, які мешкають у Львові та Івано-Франківську і стосуються їхньої участі у пікеті.

Зокрема, згідно з ухвалою Галицького райсуду м.Львова за клопотанням управління поліції у Львівській області від 2 серпня, обшук було проведено в Івано-Франківську, у приміщенні, де проживає Станіслав Мірошниченко.

"Надати дозвіл на проведення обшуку ... з метою встановлення місцезнаходження будь-якого одягу, в якому був одягнений останній під час проведення масового заходу 30 травня біля приміщення Львівської облради, спеціальні пристосовані засоби дратівної та сльозогінної дії, піротехнічні засоби та мобільні термінали, на яких може міститися інформація щодо організації мітингів та масових заходів з метою захоплення ЛОР та блокування роботи депутатів під час проведення пленарних засідань, а також доступ до соцмереж, по яких могла вестися переписка з іншими учасниками масового заходу..." , - йдеться в ухвалі.

Також в ухвалі зазначено, що у поліції перебуває кримінальне провадження від 30 травня за ознаками правопорушень за ч.4 ст. 296 (Хуліганство, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років), ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк), ст. 293 (Групове порушення громадського порядку), ст. 341 (Захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ч.1 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

УП очікує на коментар представників Нацполіції з приводу інформації про обшуки у активістів.

Як відомо, 30 травня у приміщення Львівської обласної ради увірвалися представники "Національного корпусу". Повідомлялося, що активісти увірвалися до сесійної зали, кидали димові шашки, вигукували націоналістичні гасла.

Начальник штабу "Національного корпусу" Львівщини Святослав Сірий повідомив, що люди увірвалися до облради через невиконання 4 основних вимог: про амністію патріотів, продовження земельного мораторію, націоналізацію російського капіталу.

"Ми домовились, що буде поставлено це питання і проголосовано. Воно не було проголосовано. Ми зайшли, щоб пояснити, що це є національні інтереси", - заявив Сірий.

Українська правда