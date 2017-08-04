Ситник вважає, що заявами Полякова має зайнятися психіатр
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав звинувачення на його адресу від нардепа Максима Полякова випадком, гідним уваги психіатра.
Про це він сказав на прес-конференції в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Слова Полякова краще прокоментує психіатр. Я не бачу, що тут коментувати", - заявив він, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати звинувачення нардепа.
У цей день Артем Ситник і глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкривали в Одесі офіс НАБУ.
За штатним розкладом в офісі буде 24 співробітника, в тому числі 16 детективів. В даний час відібрані 8 з них.
При цьому офіс відкрився без керівника: 4 конкурси на посаду глави Одеського відділення НАБУ не увінчалися успіхом, зараз йде 5-й конкурс, в якому беруть участь кілька десятків людей.
Як повідомлялося, наприкінці липня народний депутат від фракції "Народний фронт" Максим Поляков звернувся в Генеральну прокуратуру з вимогою почати кримінальне провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності співробітниками НАБУ, а також передав туди матеріали про зловживання службовим становищем Ситником.
За словами Полякова, у нього є "фантастична, скажена" інформація після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".
"Повірте, це буде інформація, яка особисто голову НАБУ приведе на лаву підсудних", - заявив він.
Як відомо, Полякова підозрюють у хабарництві у справі про незаконний видобуток бурштину. Парламент дав дозвіл на притягнення його відповідальності.