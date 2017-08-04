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Ситник вважає, що заявами Полякова має зайнятися психіатр

П'ятниця, 4 серпня 2017, 14:21

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав звинувачення на його адресу від нардепа Максима Полякова випадком, гідним уваги психіатра.

Про це він сказав на прес-конференції в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слова Полякова краще прокоментує психіатр. Я не бачу, що тут коментувати", - заявив він, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати звинувачення нардепа.

У цей день Артем Ситник і глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкривали в Одесі офіс НАБУ.

За штатним розкладом в офісі буде 24 співробітника, в тому числі 16 детективів. В даний час відібрані 8 з них.

При цьому офіс відкрився без керівника: 4 конкурси на посаду глави Одеського відділення НАБУ не увінчалися успіхом, зараз йде 5-й конкурс, в якому беруть участь кілька десятків людей.

Як повідомлялося, наприкінці липня народний депутат від фракції "Народний фронт" Максим Поляков звернувся в Генеральну прокуратуру з вимогою почати кримінальне провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності співробітниками НАБУ, а також передав туди матеріали про зловживання службовим становищем Ситником.

За словами Полякова, у нього є "фантастична, скажена" інформація після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".

"Повірте, це буде інформація, яка особисто голову НАБУ приведе на лаву підсудних", - заявив він.

Як відомо, Полякова підозрюють у хабарництві у справі про незаконний видобуток бурштину. Парламент дав дозвіл на притягнення його відповідальності.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПоляковСитникНАБУВерховна Рада
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