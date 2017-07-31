Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляков заявив про “фантастичний компромат” на Ситника

Понеділок, 31 липня 2017, 11:38

Нардеп від фракції "Народний фронт" Максим Поляков прибув у Генеральну прокуратуру для допиту.

Про це Поляков повідомив у понеділок.

""Сьогодні я сподіваюся, що мене допитають як постраждалу особу у здійсненні провокації щодо мене, а це 380-та стаття Кримінального кодексу, яка передбачає покарання до восьми років ув`язнення для пана Ситника", - сказав він.

Як стверджує Поляков, ГПУ має викликати на допит директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з цього питання.

Також Поляков заявив, що має "фантастичну, шалену" інформацію після якої "будь-який керівник НАБУ має як мінімум написати заяву і скласти повноваження".

"Повірте, це буде інформація, яка особисто голову НАБУ приведе на лаву підсудних", - додав він.

Окрім того нардеп заявив, що не збирається носити електронний браслет та здавати закордонні паспорти.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат. Парламент дав дозвіл на притягнення їх до відповідальності.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

27 липня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Поляков знову відмовився надівати браслет.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу.

28 липня керівник САП Назар Холодницький заявив, що якщо депутат Максим Поляков не одягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави, а йому загрожує ще одна кримінальна справа.

Українські новини, Укрінформ

"Українська правда" у Threads

Теми: ПоляковВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Поляков
ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі покійного Полякова
Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
Рада утворила ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: