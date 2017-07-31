Поляков заявив про “фантастичний компромат” на Ситника

Нардеп від фракції "Народний фронт" Максим Поляков прибув у Генеральну прокуратуру для допиту.

Про це Поляков повідомив у понеділок.

""Сьогодні я сподіваюся, що мене допитають як постраждалу особу у здійсненні провокації щодо мене, а це 380-та стаття Кримінального кодексу, яка передбачає покарання до восьми років ув`язнення для пана Ситника", - сказав він.

Як стверджує Поляков, ГПУ має викликати на допит директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з цього питання.

Також Поляков заявив, що має "фантастичну, шалену" інформацію після якої "будь-який керівник НАБУ має як мінімум написати заяву і скласти повноваження".

"Повірте, це буде інформація, яка особисто голову НАБУ приведе на лаву підсудних", - додав він.

Окрім того нардеп заявив, що не збирається носити електронний браслет та здавати закордонні паспорти.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат. Парламент дав дозвіл на притягнення їх до відповідальності.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

27 липня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Поляков знову відмовився надівати браслет.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу.

28 липня керівник САП Назар Холодницький заявив, що якщо депутат Максим Поляков не одягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави, а йому загрожує ще одна кримінальна справа.

Українські новини, Укрінформ