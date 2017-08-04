Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Балчун про свою відставку: "Поки можу спокійно дивитися у дзеркало"

П'ятниця, 4 серпня 2017, 16:39

Глава правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун заявляє, що поки не визначився, чи настав час йому покинути займану посаду.

Про це він сказав журналістам після брифінгу в Генпрокуратурі в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак він підкреслив, що за результатами своєї роботи "може спокійно дивитися в дзеркало".

"Договір ще діє, і будь-яка зі сторін в будь-який момент може його припинити. Я можу спокійно дивитися в дзеркало, результати моєї роботи видно. Згідно з українським законодавством, поки я продовжую працювати, і це може припинитися тоді, коли буде прийнято відповідне рішення", - сказав він у п'ятницю.

При цьому керівник УЗ зазначив, що в роботі будь-якого менеджера настає момент, коли він приймає рішення про звільнення.

"Але чи настав він уже, я поки не можу сказати", - додав Балчун.

Як відомо, 18 січня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.      

21 червня "Укрзалізниця" повідомила, що контракт з Балчун формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Генпрокурор Юрій Луценко попросив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із очільником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном через велику кількість справ, де фігурує УЗ.

Теми: УкрзалізницяКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" зареєструвала в ЄС дочірню компанію
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: