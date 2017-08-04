Балчун про свою відставку: "Поки можу спокійно дивитися у дзеркало"

Глава правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун заявляє, що поки не визначився, чи настав час йому покинути займану посаду.

Про це він сказав журналістам після брифінгу в Генпрокуратурі в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак він підкреслив, що за результатами своєї роботи "може спокійно дивитися в дзеркало".

"Договір ще діє, і будь-яка зі сторін в будь-який момент може його припинити. Я можу спокійно дивитися в дзеркало, результати моєї роботи видно. Згідно з українським законодавством, поки я продовжую працювати, і це може припинитися тоді, коли буде прийнято відповідне рішення", - сказав він у п'ятницю.

При цьому керівник УЗ зазначив, що в роботі будь-якого менеджера настає момент, коли він приймає рішення про звільнення.

"Але чи настав він уже, я поки не можу сказати", - додав Балчун.

Як відомо, 18 січня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.

21 червня "Укрзалізниця" повідомила, що контракт з Балчун формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Генпрокурор Юрій Луценко попросив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із очільником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном через велику кількість справ, де фігурує УЗ.