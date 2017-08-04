Луценко просить Гройсмана звільнити Балчуна

Генпрокурор Юрій Луценко просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із очільником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном.

Про це йдеться у зверненні від 2 серпня, яке є у розпорядженні "Української правди".

У ньому Луценко вказує, що прокуратура і інші органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами "Укрзалізниці".

Зокрема ГПУ розслідує привласнення службовцями УЗ у 2015-2017 роках державних коштів у сумі понад 150 млн грн шляхом укладання договорів на придбання товарів за завищеними цінами та фіктивних договорів.

Також згадується кримінальне провадження за фактом зловживання повноваженнями заступником начальника Департаменту локомотивного господарства УЗ, який своїми діями завдав збитку державі у сумі 12,8 млн грн.

У зверненні згадується, що наприкінці 2016 року прокуратура у Дніпропетровській області направила до суду обвинувальний акт стосовно службових осіб УЗ, які заволоділи державними коштами на суму понад 1,3 млн грн.

У тексті згадується ще кілька справ, де в різний спосіб фігурують чиновники "Укрзалізниці". Зокрема, є згадка про розслідування військової прокуратури за фактом розголошення працівниками УЗ відомостей, що становлять державну таємницю.

Також вказується, що УЗ програє майже усі суди комерційним структурам (з початку року відшкодування склали 22 млн грн).

"Вважаю, що така ситуація на залізничному транспорті зумовлена насамперед неналежним виконанням правління ПАТ "Укрзалізниця" покладених обов'язків", - йдеться у зверненні Луценка.

"З огляду на викладене вважаю недоцільним продовження контракту з Войцехом Балчуном", - сказано у зверненні.

Як відомо, 18 січня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.

21 червня "Укрзалізниця" повідомила, що контракт з Балчун формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Українська правда