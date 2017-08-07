На Осокорках у Києві п’яний водій збив двох дітей

На Осокорках у Києві п’яний водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчат 2006 та 2008 року народження, одна з них померла.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Трагедія сталась 6 серпня ввечері. За словами свідків, водій рухався зі сторони "шлюзів", почав обганяти потік автомобілів на повороті, після чого різко повернувся у свій ряд, від чого його автівку почало кидати у різні сторони, а потім і зовсім вилетів з дороги. Після зіткнення із дітьми, він зупинився за 50 метрів. Хотів зловити таксі, щоб втекти з місця аварії, але люди його затримали.

Повідомляється, що одна з дівчаток померла в машині швидкої допомоги. Другу з важкими травмами госпіталізували. Тест на стан алкогольного сп'яніння водія показав 2,23 проміле.