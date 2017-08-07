На двох ділянках кордону може стати більше прикордонників

Новопризначений голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал анонсував посилення підрозділів на кордоні на західній і східній ділянці.

Про це він розповів в інтерв'ю агентства "Інетрфакс-Україна".

"Якщо говорити про основні завдання, то мова йде про тактичне посилення підрозділів на кордоні. На сьогоднішній день багато наших підрозділи мають, на мій погляд, і, на думку багатьох експертів, дуже великі ділянки відповідальності. Ефективно організувати службу на таких ділянках дуже складно. Тому ми плануємо все-таки збільшити присутність прикордонників на кордоні і розгорнути нові підрозділи", - сказав Цигикал.

Він зазначив, що це питання буде погоджувати з керівництвом країни, оскільки вимагає певних фінансів.

"Сьогодні така необхідність існує на східній ділянці, з урахуванням військової агресії Росії, і на західному кордоні у зв'язку з діяльністю організованих злочинних груп", - пояснив Цигикал.

Як відомо, після інциденту в Адміністрації президента колишній голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко написав рапорт про відставку за станом здоров'я.

Цигикала призначили на його місце 25 липня.