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Снайпер бойовиків вбив українського військового біля Мар'їнки

Понеділок, 7 серпня 2017, 18:25

Близько 13:00 від кулі ворожого снайпера загинув український військовий неподалік Мар'їнки Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

За його даними, також в понеділок на приморському напрямку терористи випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного.

На донецькому напрямку, повідомляють у штабі, під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.

За інформацією прес-центру, в цілому протягом 7 серпня оперативна обстановка у районі проведення АТО дещо стабілізувалась. Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії.

У штабі це пов’язують зі спекотною погодою та можливістю виникнення пожеж, у яких місцеві жителі звинувачуватимуть бойовиків.

Як повідомлялося, за минулу добу, 6 серпня, бойовики терористичних організацій на Донбасі 18 разів порушили перемир’я. Троє українських захисників отримали бойові поранення.

Українська правда

Теми: АТОДонбаснадзвичайна подія
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