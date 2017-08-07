АТО: 18 обстрілів, бойовики застосували реактивну артилерію

За минулу добу бойовики терористичних організацій на Донбасі 18 разів порушили перемир’я. Двоє українських захисників отримали бойові поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку після 18:00 бандити двічі били по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного із мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок одного з таких обстрілів один український боєць отримав поранення.

Вчергове, грубо порушуючи Мінські домовленості, злочинці застосовували 120-мм міномет неподалік Широкиного та Павлополя.

Близько 21:00 ще один український захисник отримав поранення в результаті ворожого обстрілу опорного пункту ЗСУ в районі Новотроїцького.

У відповідь на ці обстріли сили АТО відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.

Повідомляється також, що о 22:00 бандити випустили щонайменше 18 снарядів з реактивної системи залпового вогню неподалік Широкиного.

На Луганському напрямку наприкінці доби незаконні збройні формування двічі застосовували стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети неподалік Новоолександрівки та Новотошківського.