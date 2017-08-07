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ГПУ завершила слідство щодо мера Бучі

Понеділок, 7 серпня 2017, 18:50

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо мера Бучі, що під Києвом, Анатолія Федорука.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Там нагадали, що міського голову та секретаря Бучанської міської ради, а також колишніх начальників відділу Держкомзему Бучі підозрюють у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні їх цільового призначення.

Зокрема слідство встановило, що службовці протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею понад 80 га, що завдало збитки державі на загальну суму 400 млн грн.

Генпрокуратура письмово повідомила підозрюваних та їх адвокатів про завершення розслідування та надало доступ до його матеріалів.

"За результатами відкриття прокурором матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам буде вручено обвинувальний акт, який найближчим часом спрямується на розгляд до суду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним загрожує позбавлення волі на 3-6 років.

Як відомо, 21 липня 2016 року у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

11 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради.

13 жовтня 2016 року Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету. 

15 жовтня 2016 року Печерський суд Києва відсторонив від займаної посади секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка.

25 жовтня 2016 року Печерський райсуд відсторонив від посади Бучанського міського голови Анатолія Федорука. 

24 листопада Апеляційний суд Києва скасував звільнення з посади мера Бучі Київської області Анатолія Федорука.

Але 21 грудня 2016 року Печерський райсуд Києва повторно обрав запобіжним заходом для Федорука домашній арешт.  

Українська правда

Теми: ГенпрокуратуракриміналКиїв
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