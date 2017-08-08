Розенблат розповів про спілкування з агентом Катериною

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат заявляє, що агента Катерину йому представив його брат, а сама вона була його другом і передавала від нього подарунки дітям в інтернат.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським новинам.

"Вона прийшла до мене в кабінет з моїм братом, до якого її привів колишній співробітник правоохоронних органів і попросив, щоб вона зайшла до мене, оскільки представляє велику арабську компанію. З цього в принципі і почалася історія в липні 2016 року", - розповів Розенблат.

На питання, чому він став їй довіряти, Розенблат відповів:

"Ви знаєте, я депутат Верховної Ради, мажоритарник, до мене щодня звертаються сотні громадян, які просять про ту чи іншу допомогу. Для мене люди важливі, що в моїх силах - я допомагаю. Особливо якщо мова йде про створення робочих місць, легального бізнесу, нових можливостей. І не забувайте, я все-таки людина, яка продовжує боротися за легалізацію бурштину, і буду робити все можливе, щоб ця корисна копалина належала українському народу, а не криміналітету "під дахом" правоохоронних органів".

"Я кілька разів питав у цієї людини, чому не працює сайт цієї компанії (представником якої вона назвалася - УП). Коли я був в лютому в ОАЕ, я хотів зустрітися з керівництвом цієї компанії. Вона ж відповідала, що представники компанії постійно у відрядженнях по всьому світу", - сказав він.

"У мене банально не було часу для перевірки даної людини. Так, можливо я поплатився за свою довірливість, але я не вважаю це своєю перешкодою. Людині потрібно довіряти. Тому що, якщо тобі довірили бути депутатом Верховної Ради, ти теж повинен довіряти тим людям, які до тебе приходять", - сказав Розенблат.

На питання, чи був у нього інтимний зв'язок з агентом Катериною, Розенблат відповів: "Нехай це буде питанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ і всіх інших".

"Наше спілкування тривало протягом року. Що там і яким чином відбувалося, це вже питання слідства", - додав він.

На питання, чи часто він зустрічався з агентом, Розенблат відповів: "Часто, вона постійно приїжджала до мене, просила про допомогу і так далі".

"Вона зі мною дійсно була в тісних дружніх відносинах. Навіть їздила до дітей в житомирський інтернат передавати подарунки", - додав він.