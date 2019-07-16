Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори
Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва у справі про імовірне втручання нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника у вибори у США.
Про це повідомив Лещенко після засідання суду 16 липня у Facebook.
"Я більше не "ворог Трампа". Щойно Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва та ухвалив нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату у задоволенні позову проти мене та НАБУ в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії Партії регіонів", - написав Лещенко.
"Чекаю, коли генпрокурор Юрій Луценко подзвонить Руді Джуліані та повідомить нові обставини у справі, яку він так старанно клепав для збереження себе на посаді", - підсумував нардеп.
Лещенко відзначив, що своїм позовом нардеп Борислав Розенблат і Луценко намагалися встановити рішенням суду факт втручання Лещенка у вибори США.
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Нагадаємо:
- Пол Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США.
- 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
- У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт.
- Також Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
- У червні 2016 року Манафорт очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою.
- Всередині серпня того ж року Манафорт був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
- Наприкінці 2018 року Окружний адмінсуд Києва за позовом Борислава Розенблата визнав протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта.
- Розенблат також оприлюднював запис, на якому людина із голосом Ситника розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Гілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.
- НАБУ розслідувало так звану бурштинову справу, де підозрюваним був, зокрема, Розенблат.
- 8 жовтня 2018 року цю справу направили до суду. Антикорупційні органи вважають, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
- Зокрема Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.
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