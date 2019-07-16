Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори

Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва у справі про імовірне втручання нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника у вибори у США.

Про це повідомив Лещенко після засідання суду 16 липня у Facebook.

"Я більше не "ворог Трампа". Щойно Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва та ухвалив нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату у задоволенні позову проти мене та НАБУ в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії Партії регіонів", - написав Лещенко.

"Чекаю, коли генпрокурор Юрій Луценко подзвонить Руді Джуліані та повідомить нові обставини у справі, яку він так старанно клепав для збереження себе на посаді", - підсумував нардеп.

Лещенко відзначив, що своїм позовом нардеп Борислав Розенблат і Луценко намагалися встановити рішенням суду факт втручання Лещенка у вибори США.

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