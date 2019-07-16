Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори

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Вівторок, 16 липня 2019, 11:53

Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва у справі про імовірне втручання нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника у вибори у США.

Про це повідомив Лещенко після засідання суду 16 липня у Facebook.

"Я більше не "ворог Трампа". Щойно Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва та ухвалив нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату у задоволенні позову проти мене та НАБУ в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії Партії регіонів", - написав Лещенко.

"Чекаю, коли генпрокурор Юрій Луценко подзвонить Руді Джуліані та повідомить нові обставини у справі, яку він так старанно клепав для збереження себе на посаді", - підсумував нардеп.

Лещенко відзначив, що своїм позовом нардеп Борислав Розенблат і Луценко намагалися встановити рішенням суду факт втручання Лещенка у вибори США.

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Нагадаємо:

  • Пол Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США.
  • 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
  • У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт. 
  • Також Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
  • У червні 2016 року Манафорт очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою.
  • Всередині серпня того ж року Манафорт був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
  • Наприкінці 2018 року Окружний адмінсуд Києва за позовом Борислава Розенблата визнав протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта.
  • Розенблат також оприлюднював запис, на якому людина із голосом Ситника розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Гілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.
  • НАБУ розслідувало так звану бурштинову справу, де підозрюваним був, зокрема, Розенблат.
  • 8 жовтня 2018 року цю справу направили до суду. Антикорупційні органи вважають, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
  • Зокрема Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Українська правда

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Теми: Лещенко Манафорт Розенблат суд


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