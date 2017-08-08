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Геращенко дорікнула західним партнерам за погані поради

Вівторок, 8 серпня 2017, 11:12

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розкритикувала поради деяких закордонних політиків щодо вирішення питання російської агресії в Україні.

Про це вона написала у Facebook.

"Деякі іноземні високопосадовці радять нам спочатку вирішити проблему Донбасу, а потім Криму... Ми НЕ прислухаємося до цих порад", - наголосила вона.

Водночас, за словами Геращенко, ці іноземні партнери уникають розмов на тему їхніх зобов'язань щодо гарантій безпеки України й захисту прав людини на всьому європейському континенті.

"Мовчать, як в рота води набрали, щодо арештів в Криму, суворих вироків російської окупаційної влади проти українців чи кримських татар", - додала вона.

Віце спікер нагадала Європі й США, що і на окупованому Донбасі, і в окупованому Криму живуть громадяни України, і це - українські території.

"Ми не дамо ЄС і США про це забути і зняти з порядку денного", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, днями глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово заморозити і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Цю точку зору розділила кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт.

Українська правда

Теми: ГеращенкоЄССШАДонбасКрим
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