Під Верховним судом Криму затримали кримськотатарського активіста
Російські поліцейські затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму.
Про це повідомив у Facebook глава Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.
"Поліцейські затримали Сервер аг'а Караметова з одиночного пікету", - написав він.
Активіст тримав плакат з написом: "Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терористи!"
Він вимагав під будівлею суду, де проходить засідання по Ахтему Чийгозу, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого.
В то же время адвокат Эмиль Курбединов написал в Facebook, что у задержанного Караметова нарушена координация движений, и он может лишь рывками двигать руками и телом.
По словам юриста, полицейские хотят преподнести такое поведение активиста как неповиновение власти, мол, вырывался.
Сейчас для Караметова требуют переводчика.
Як відомо, 8 серпня в Верховному суді Криму проходить судове засідання у справі щодо одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза.
7 серпня засідання у справі Чийгоза перенесли на 8 серпня в зв'язку з тим, що будівля Верховного суду Криму була знеструмлена.
Прокурор попросила для Ахтема Чийгоза 8 років позбавлення волі.
Українська правда