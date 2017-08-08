Під Верховним судом Криму затримали кримськотатарського активіста

Російські поліцейські затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму.

Про це повідомив у Facebook глава Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Поліцейські затримали Сервер аг'а Караметова з одиночного пікету", - написав він.

Активіст тримав плакат з написом: "Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терористи!"

Він вимагав під будівлею суду, де проходить засідання по Ахтему Чийгозу, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого.

В то же время адвокат Эмиль Курбединов написал в Facebook, что у задержанного Караметова нарушена координация движений, и он может лишь рывками двигать руками и телом.

По словам юриста, полицейские хотят преподнести такое поведение активиста как неповиновение власти, мол, вырывался.

Сейчас для Караметова требуют переводчика.

Як відомо, 8 серпня в Верховному суді Криму проходить судове засідання у справі щодо одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза.

7 серпня засідання у справі Чийгоза перенесли на 8 серпня в зв'язку з тим, що будівля Верховного суду Криму була знеструмлена.

Прокурор попросила для Ахтема Чийгоза 8 років позбавлення волі.

Українська правда