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НАЗК не знайшла криміналу в декларації Третьякова

Вівторок, 8 серпня 2017, 13:14

Національна агенство із запобігання корупції не виявила порушень у електронній декларації нардепа з фракції БПП Олександра Третьякова за 2015 рік.

Про це йдеться у рішенні НАЗК щодо повної перевірки декларації нардепа, яке УП передав експерт центру "Ейдос" Гліб Каневський.

Там зазначається, що під час перевірки інформації в декларації Третьякова за 2015 рік через співставлення із відомостями, отриманими від державних органів, з держреєстрів і баз даних не було виявлено порушень інтересів чи фактів сумісництва діяльності.

"Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, не виявлено", - сказано у рішенні.

Далі НАЗК вказує, що підстав для притягнення суб’єкта декларування "до адміністративної або кримінальної відповідальності відсутні".

 

В тексті рішення також вказується, що під час перевірки не надали відповіді на запити НАЗК: ДФС, Адміністрація держприкордонслужби, Мін'юст і компетентний орган іноземної держави.

 
 

Як відомо, станом на серпень НАЗК перевіряє 265 декларацій чиновників.

Раніше журналіст Олександр Дубинський заявляв, що Третьяков не вказав у електронній декларації квартири 1701-1702 по вулиці Ha-Yarhon, будинок 19 в Тель-Авіві, вартістю 5,5 млн. доларів. Дубинський публікував документи, згідно з якими, на ім'я Третьякова за даною адресою приходять рахунки від інтернет-провайдерів.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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