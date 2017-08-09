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У КНДР заявили про плани завдати ракетного удару по території США

Середа, 9 серпня 2017, 02:07
У КНДР заявили про плани завдати ракетного удару по території США

Північна Корея заявила, що "ретельно вивчає" план нанесення ракетного удару по острову Гуам в Тихому океані, який є частиною США.

Про це з посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї пише Reuters.

"Представник Корейської народної армії в поширеній державним інформаційним агентством Північної Кореї KCNA заявив, що план удару буде "впроваджуватись багатонаправлено та послідовно у будь-яку хвилину", коли лідер Кім Чен Ин прийме рішення",  - йдеться у повідомленні

В іншій заяві з посиланням на іншого військового представника, Північна Корея також заявила, що може провести превентивну операцію, якщо Сполучені Штати проявлять ознаки провокації.

Заява Північної Кореї з’явилась через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом та відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Як відомо, увечері 5 серпня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла нові санкції відносно Північної Кореї. Резолюція забороняє КНДР експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди і морепродуктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСША
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