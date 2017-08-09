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Стало відомо, куди могли зникнути українські заробітчани у Фінляндії

Середа, 9 серпня 2017, 10:48

Український консул перевіряє інформацію про зникнення у Фінляндії групи з 37 українців, що виїхали туди на сезонні роботи.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Консул України у Фінляндії перевіряє поширену інформацію про невідоме місце знаходження групи українців, які перебувають на сезонних роботах у цій країні. Консул працює у взаємодії з поліцією та місцевими органами", - сказав він.

Кирилич визнав, що зробити це буде нелегко, оскільки немає імен та контактів зазначеної групи українців.

За його словами, щороку на сезонні роботи до Фінляндії прибувають близько 10 тисяч українців, які працюють там легально за контрактами.

"Трапляються поодинокі випадки звернень громад України до посольства з питань оплати їхньої праці. Посольство оперативно вирішує питання подібного характеру у взаємодії з соціальними органами та поліцією", - зазначив Кирилич.

Водночас посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров зробив припущення, що мова йде не про зникнення, а про зміну роботи вищезгаданими українцями.

"Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією", - написав він у Twitter.

Як повідомлялося з посиланням на фінські ЗМІ, у містечку Тууповаара у Фінляндії зникли 37 українців і 3 естонців, які прибули сюди на заробітки.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Фінляндіянадзвичайна подія
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