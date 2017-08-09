РФ заборонила плисти через Керченську протоку всім кораблям, крім військових

Росія заборонила рух Керченську протоку всім кораблям, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ.



Заборона діє 9 серпня з 6 ранку до 6 вечора у зв'язку з будівництвом мосту.



Відповідне розпорядження капітана порту Керч Олександра Бессонова від 7 серпня (№АБ-84-р) опубліковано на сайті Адміністрації морських портів Чорного моря.



"З метою забезпечення безпеки мореплавства при проведенні морських операцій при будівництві транспортного переходу через Керченську протоку ... заборонити з 06.00 до 18.00 мск 9 серпня 2017 року плавання всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту, кораблів і суден федеральних органів безпеки, а також суден, що беруть участь у технологічному процесі будівництва об'єкта Транспортний перехід через Керченську протоку", – йдеться в документі.

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Як відомо, Росія будує транспортний перехід до анексованого у 2014 році півострова Крим зі своєї території через Керченську протоку. Орієнтовно, до кінця 2018 року очікується запуск автомобільної частини моста, в кінці 2019 року – залізничної.



Україна готує позов проти Росії через будівництво Керченського моста і втрати своїх портів.