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Омелян: "Укрзалізниці" не потрібні невідомі гастролери

Середа, 9 серпня 2017, 13:15

Міністр інфраструктури Володимир Омелян задоволений звільненням керівника "Укрзалізниці".

Про це він заявив, коментуючи рішення Войцеха Балчуна.

"Я щасливий з двох моментів. Що відбулося звільнення Балчуна і що відбулося звільнення мого першого заступника міністра", - сказав він.

"Проблема не в Балчуні персонально. Проблема в тому, що в нас є маса фактів зловживань. Маса фактів впливу політичних, кримінальних угруповань на роботу "Укрзалізниці". На цьому ми повинні поставити крапку, тому що "Укрзалізниця" може бути локомотивом української економіки. Ми бавимося з вогнем. Це компанія, яка формує 5% ВВП держави", - додав Омелян.

Він заявив, що процедура обрання нового керівника повинна бути максимально відкритою.

"Щоб ми не запрошували якихось колишніх невідомих гастролерів. А запрошували фахових людей, які компетентні в бізнесі сьогодні, а не є пенсіонерами чи морально, чи фізично", - сказав він.

Омелян також заявив, що наразі доцільно повернути підпорядкування "Укрзалізниці" до Мінінфраструктури, хоча після формування наглядової ради в компанії, питання її підпорядкування відпаде.

Як відомо, голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяМінінфраструктури
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