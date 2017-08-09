Полякову загрожує справа про незаконне збагачення

Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють нардепа "Народного фронту" Максима Полякова за фактами можливого незаконного збагачення.

Про свідчить рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 2 серпня, повідомляє "Слово і Діло".

До суду з клопотанням звернувся начальник Другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

"Органом досудового розслідування в рамках цього кримінального провадження досліджуються обставини, які можуть свідчити про незаконне збагачення особи №5 (Максима Полякова – ред.), яка, будучи особою, що має особливо відповідальне становище, одержала у власність активи в значному розмірі, законність підстав придбання яких не підтверджена доказами", – йдеться в клопотанні.

За інформацією НАБУ, затримана помічниця нардепа Тетяна Любонько протягом 2013-2017 років отримала від депутата низку довіреностей.

"За період з 24 травня 2016 року до 27 квітня 2017 роки (Любонько – ред.) внесла від свого імені на банківські рахунки сестри народного депутата Максима Полякова грошові кошти, походження яких невідоме: 3,83 мільйона гривень – на рахунок у Діамантбанку (12 операцій із внесення готівки за період з 24.05.2016 до 21.04.2017) та 3,23 мільйона гривень – на рахунок в Укрексімбанку (1 операція з внесення готівки 27.04.2017)", – зазначають детективи.

Вказується, що перед першим внесенням коштів на рахунок, а саме 10 травня 2016 року, сестра Полякова передала довіреність нардепу на розпорядження майном, придбання майна та представництво на термін до 10 травня 2026 року.

Використовуючи цю довіреність, 28 квітня 2017 року помічниця нардепа Любонько придбала квартиру на ім'я сестри Полякова, однак фактично живе в ній сам депутат із сім'єю.

"Тому з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного Максима Полякова, а також речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками складу кримінальних злочинів, передбаченого частиною 4 статті 368 та частиною 3 статті 368-2 КК України, виникла необхідність накладення арешту на квартиру", – заявили в САП.

Вислухавши докази прокурора САП Кравченка, суддя Олена Букіна повністю задовольнила клопотання та заарештувала цю квартиру.

Як відомо, суд щодо вилучення внесеної Поляковим застави відбудеться 18 серпня.

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, як і виключений із фракції БПП Борислав Розенблат.

Полякова підозрюють в отриманні $7500 хабара за посередництва помічниці за внесення змін до законодавства щодо оподаткування видобувачів бурштину та звільнення від податку при ввезенні обладнання для промислового видобутку "сонячного каміння".