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Суд арештував нерухомість, BMW і навіть годинник Полякова

Вівторок, 8 серпня 2017, 17:32
Суд арештував нерухомість, BMW і навіть годинник Полякова

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Про це повідомив один із прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "Українським новинам".

"Суд наклав арешт лише на частину його майна. Наскільки пам'ятаю, арештовані автомобіль, гроші, вся його нерухомість згідно з декларацією й реєстром майнових прав", – сказав він.

Зі слів прокурора САП, суд відмовився арештувати майно, що перебуває у спільній власності Полякова.

Як відомо, нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, як і виключений із фракції БПП Борислав Розенблат.

Полякова підозрюють в отриманні $7500 хабара за посередництва помічниці за внесення змін до законодавства щодо оподаткування видобувачів бурштину та звільнення від податку при ввезенні обладнання для промислового видобутку "сонячного каміння".

11 липня парламент дав згоду на притягнення його до відповідальності.

21 липня Солом'янський райсуд Києва обрав для Полякова заставу у 304 тисячі гривень і зобов'язав його носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу, але вдягати електронний браслет відмовляється, паспорти він також не здав.

Тож САП попросила суд стягнути до держбюджету заставу, внесену Поляковим. Це клопотання також розглядає Солом'янський райсуд.

Теми: ПоляковВерховна РадаАнтикорупційна прокуратурасуд
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