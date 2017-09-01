Гройсман обіцяє інвестиції в підтримку стартапів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував створення Фонду підтримки стартапів у 2018 році.



Про це він сказав під час спілкування з учнями навчально-виховного комплексу "Ерудит" Солом'янського району Києва 1 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"В Україні немає можливості для трансформації вашого винаходу в реальну економіку. Для цього нам потрібно зміцнювати авторське право", – зазначив прем'єр.



"Ми створимо Фонд стартапів на наступний рік, будемо підтримувати, будемо інвестувати в це, тому що це за великим рахунком величезний успіх для всієї нашої країни", – заявив він.



Гройсман наголосив, що багато успішних стартапів у світі створювали українці.