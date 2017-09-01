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Гройсман обіцяє інвестиції в підтримку стартапів

П'ятниця, 1 вересня 2017, 10:34

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував створення Фонду підтримки стартапів у 2018 році.

Про це він сказав під час спілкування з учнями навчально-виховного комплексу "Ерудит" Солом'янського району Києва 1 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В Україні немає можливості для трансформації вашого винаходу в реальну економіку. Для цього нам потрібно зміцнювати авторське право", – зазначив прем'єр.

"Ми створимо Фонд стартапів на наступний рік, будемо підтримувати, будемо інвестувати в це, тому що це за великим рахунком величезний успіх для всієї нашої країни", – заявив він.

Гройсман наголосив, що багато успішних стартапів у світі створювали українці.

Теми: Гройсманекономіка
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