Парубій запропонує нардепам почати нову сесію з реформи освіти

Голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір запропонувати народним депутатам почати роботу на майбутній сесії парламенту з реформи сфери освіти.



Про це він сказав журналістам в середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Я буду пропонувати почати з освітньої реформи, тому що вважаю, що вона може бути найбільш об'єднавчою... на початку сесії", – зазначив спікер.



Парубій нагадав, що парламент має розглянути 4 комплексні реформи: медичну, судову, пенсійну і в сфері освіти.



"У нас буде осінь реформ загалом", – додав він.



При цьому Парубій зазначив, що пропонуватиме керівникам парламентських фракцій, членам Кабміну спільно визначити порядок розгляду вищезгаданих реформ.



За його словами, до законопроектів щодо реформування сфер охорони здоров'я та освіти до другого читання внесено близько тисячі поправок до кожного. До законопроекту, який передбачає судову реформу, – близько 5,5 тисячі поправок.



"Думаю, що в перший тиждень не більше двох з цих реформ будуть розглянуті", – сказав спікер.



При цьому Парубій припустив, що деякі законопроекти можуть бути спрямовані на повторне перше читання для доопрацювання.



Як відомо, сьома сесія Верховної Ради 8-го скликання розпочнеться 5 вересня.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти Лілія Гриневич наголошувала, що закон "Про освіту" має бути прийнято до Дня вчителя, який відзначають щороку першої неділі жовтня.

За словами міністра, текст нового закону "Про освіту" повністю готовий до розгляду у другому читанні.