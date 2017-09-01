Порошенко похизувався, що за 10 років в школі не мав жодної четвірки
П'ятниця, 1 вересня 2017, 12:29
Президент Петро Порошенко сказав, що за десять років навчання у школі не отримав жодноїчетвірки.
Про це він заявив під час відкриття Пісочинської загальноосвітньої школи у Харківській області.
"Дорогі діти, я бажаю вам - вчіться, будь ласка, на відмінно. Можу наголосити, що в мене за десять років навчання не було жодної четвірки. Впевнений, що на сьогоднішній день у цій школі можна навчатися так само або навіть і краще", - сказав Порошенко.
Як повідомлялося, президент Петро Порошенко висловив надію, що Верховна Рада прийме у другому читанні закон "Про освіту".
Українська правда