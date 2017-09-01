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Порошенко: Не позбавити Саакашвілі громадянства було б злочином  

П'ятниця, 1 вересня 2017, 18:15
Порошенко: Не позбавити Саакашвілі громадянства було б злочином  

Президент Петро Порошенко заявив, що питанням можливого повернення в Україну колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, позбавленого громадянства, мають займатися МВС, міграційна та прикордонна служби.

Про це він сказав на брифінгу у Харкові, повідомляє "Укрінформ".

"До Саакашвілі будуть ставитися так само, як і до будь-якої особи, що подала недостовірні дані. Тому питанням можливого повернення Саакашвілі в Україну мають займатися МВС, міграційна та прикордонна служби", - зазначив Порошенко.

Президент, додав, що "мусив діяти відповідно до закону і Конституції", коли Державна міграційна служба надала в комісію з питань громадянства документи, які свідчили, що при оформленні громадянства Саакашвілі була подана недостовірна або сфальшована інформація.

"Будь-які інші кроки були би злочинною діяльністю. Я підписав указ (про позбавлення громадянства – ред.) так само, як і стосовно інших громадян", - зауважив Порошенко.

Як відомо, 26 липня Порошенко підписав указ, яким позбавив громадянства Міхеіла Саакашвілі.

В свою чергу Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook написав, що чекати відповіді від Порошенко, стосовно позбавлення його громадянства довелось 37 днів.

"Порошенко відповідати на питання про позбавлення мене громадянства явно не хочеться. Але доводиться. Через 37 днів ми таки почули відповідь. І в цій відповіді він поводиться як боягуз - він ховається за процедуру. Це, мовляв, не я вирішив. Це по закону так положено", - написав Саакашвілі.

Також він додав: "Президент бреше. Це не по закону - це його порушення і в суді це буде доведено. І не приховати, що це його особиста ініціатива - його страх і бажання позбутися незручного Саакашвілі, видворивши його з України. Не вийде".

У президентській адміністрації зазначили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України".

В свою чергу, колишній глава Одеської обласної держадміністрації заявив про те, що повернеться в Україну 10 вересня.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоСаакашвілі
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