"Запад-2017": Київ прораховує сценарії дій РФ, включаючи наступ

Навчання "Запад-2017" мають на меті підготовку російських військ для наступальних дій та несуть загрозу як для країн НАТО, так і для держав пострадянського простору.

На цьому 1 вересня наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко, інформує прес-служба Міноборони.

Муженко зазначив, що навчання мають більш широкий контекст, ніж оголошені маневри на території Білорусі.

"Реальні масштаби заходів підготовки до навчання "Запад-2017", терміни його проведення, обсяги залучення органів військового управління та військ (сил), в першу чергу – російських, а також інших взаємопов’язаних заходів свідчать, що дійсна мета, цілі та завдання навчання виходять далеко за рамки офіційно оприлюднених, які є лише частиною та прикриттям справжніх планів, – сказав генерал армії.

Він повідомив, що загальна чисельність учасників російських навчань може сягати 230-240 тисяч осіб. З них на Південно-Західному стратегічному напрямку – близько 100 тисяч осіб, у тому числі до 70 тисяч військовослужбовців Збройних сил та до 30 тисяч співробітників інших силових структур Росії.

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За його словами, зміст заходів стратегічного навчання "Запад-2017", склад військ (сил), що залучаються, дозволяє Росії розгорнути як на південно-західному, так і на західному стратегічних напрямках потужні наступальні угруповання та створити умови для їх тривалого застосування.

"Це об’єктивно зумовлює виникнення воєнної загрози широкомасштабної збройної агресії Росії як проти України, так і проти країн НАТО. Приводом для початку агресії, зважаючи на непередбачуваність вищого військово-політичного керівництва Росії, можуть стати, наприклад, масштабні провокації як на території східних областей України, так і країн Балтії щодо утиску прав і свобод, загрози безпеці російськомовного населення, – зауважив Муженко.

"Ми прораховуємо різні сценарії дій противника, включаючи наступальні дії", – наголосив генерал армії.