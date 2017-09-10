Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран і РФ підозрюють у сприянні розробкам ядерної зброї КНДР

Неділя, 10 вересня 2017, 05:10

Швидке просування Північної Кореї в розробці ядерної зброї могло відбутися за таємного сприяння Ірану або Росії.

Про це заявили в МЗС Великобританії, пише газета The Sunday Telegraph.

Міністерство закордонних справ вивчає питання, чи допомогли "нинішні і колишні ядерні держави" Кім Чен Ину в його прагненні встановити ядерні боєголовки на ракети.

За словами високопоставлених джерел видання в уряді Великобританії, те, що північнокорейські вчені самостійно забезпечили технологічне просування країни, є малоймовірним.

"Іран очолює список країн, які, ймовірно, могли надати ту чи іншу форму сприяння, в той же час Росія також опинилася в центрі уваги", - пише видання.

"У північнокорейських учених є люди з певною здатністю, але очевидно, що вони не роблять це, перебуваючи повністю в вакуумі", - заявив один урядовий міністр.

Інше джерело в міністерстві закордонних справ сказало: "Те, що вони зробили це повністю самостійно розтягує кордони ймовірного".

Британська влада сподівається, що виявлення будь-яких зв'язків відкриє нові дипломатичні можливості для чинення тиску на режим, який відмовляється змінювати курс, незважаючи на економічні санкції.

Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї. Засідання має відбутися в понеділок, 11 вересня.

Теми: Північна Кореяядерна зброяІранРосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Північна Корея
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: