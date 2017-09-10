Доба в АТО: 41 обстріл, під Красногорівкою загинув боєць ЗСУ

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 41 раз відкривали вогонь по позиціях української армії. У результаті бойових дій загинув один військовий, інший отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО на Приморському та Донецькому напрямках.

Так, з 18 години бойовики 6 разів відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по опорних пунктах ЗСУ поблизу Авдіївки. З цієї ж зброї російські найманці декілька разів били по околицях Зайцевого. А близько 22 години застосували 82-міліметровий міномет на підступах до шахти Бутівка.

На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали укріплення сил АТО біля Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополя та Березового. Гранатомети застосовували поблизу Талаківки і Богданівки.

Майже о 22 годині внаслідок обстрілу позицій сил АТО з міномету калібру 82 міліметри неподалік Красногорівки, один український військовий загинув, один отримав поранення.