Поліція Маріуполя витратила на авто 900 тисяч з коштів міського бюджету

КП "Покровськводоканал" придбало нове авто Toyota Camry вартістю 886 тис грн. за кошти міського бюджету міста Покровськ Донецької області для поліції Маріуполя.

Про це пишуть "Наші гроші".

У комунальному підприємстві пояснили, що рішення про виділення коштів на купівлю машини міська рада Покровська проголосувала 5 травня 2017 року. Цим рішенням депутати виділили зі спецфонду на придбання спецтехніки для ЖКГ 2,88 млн грн.

1 серпня було проведено позачергову сесію міськради Покровська для погодження рішення "Покровськводоканала" про передачу в безкоштовну оренду ГУ Нацполіції в Донецькій області Toyota Camry в одній з найдорожчих комплектацій.

На сесії міськради мер Покровська Руслан Требушкін пояснив, що місто вирішило зробити подарунок керівництву поліції Донецької області у відповідь за оновлення автопарку для місцевих поліцейських.