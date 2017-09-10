На "Краковці" поліція зупинила 40 невідомих у камуфляжі

У пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано рухалися в бік ПП і наметового містечка прихильників лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Як розповів журналістам присутній на місці начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Валерій Середа, організована злочинна група людей була затримана співробітниками поліції для встановлення їхніх осіб та з'ясування місця проживання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми поки не знаємо, хто ці люди, але в зв'язку з тим, що вони прямували організованою групою до пункту пропуску в напрямку наметового містечка прихильників Саакашвілі, поліція вжила заходів, для того, щоб з'ясувати їхні наміри", - розповів Середа.

Фото "Руху нових сил"

Як передає кореспондент агентства, поліцейські зупинили цих людей на відстані в кілька сотень метрів від ПП з протилежного боку траси від розбитого прихильниками Саакашвілі наметового містечка.

В даний час зазначених людей оточили поліцейські в шоломах і бронежилетах і проводять опитування. Будь-яких конфліктних ситуацій або порушень громадського порядку немає, обстановка у ПП залишається спокійною.

В цей час у наметовому містечку зібралися більше тисячі осіб, які приїхали зустріти Саакашівілі. У містечку встановлена ​​сцена, з якої виступають активісти - прихильники лідера "Руху нових сил".

Поблизу від наметового містечка рідким ланцюгом стоять близько сотні співробітників поліції в захисній амуніції. Ще кілька десятків правоохоронців розташувалися на протилежному від табору активістів боку траси.

Рух автомобілів, які прямують через "Краковець" на виїзд до Польщі, в даний час фактично зупинено, і в напрямку держкордону утворилася значна черга з транспортних засобів. При цьому автомобілі, що в'їхали з Польщі в Україну, без перешкод проїжджають через ПП.

Разом з тим, прес-служба "Руху нових сил" заявила, що представники поліції "працюють синхронно з "тітушками", яких привезли у 6 автобусах в Краковець, щоб залякати активістів".

За інформацією прес-служби, тітушки були найняті за 500-800 гривень на день. У РНС стверджують, що жоден з них не має паспорта, люди зі спортивною зовнішністю, декотрі з них судимі, мають при собі холодну зброю.

"Рух нових сил" повідомляє, що зранку відбулась сутичка прихильників Саакашвілі і "тітушек". Поліція оточила останніх в напівколо та відтіснила до паркану.

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися в Україну через КПП "Краківець".