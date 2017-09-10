Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На "Краковці" поліція зупинила 40 невідомих у камуфляжі

Неділя, 10 вересня 2017, 11:40

У пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано рухалися в бік ПП і наметового містечка прихильників лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Як розповів журналістам присутній на місці начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Валерій Середа, організована злочинна група людей була затримана співробітниками поліції для встановлення їхніх осіб та з'ясування місця проживання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми поки не знаємо, хто ці люди, але в зв'язку з тим, що вони прямували організованою групою до пункту пропуску в напрямку наметового містечка прихильників Саакашвілі, поліція вжила заходів, для того, щоб з'ясувати їхні наміри", - розповів Середа.

 
Фото "Руху нових сил"

Як передає кореспондент агентства, поліцейські зупинили цих людей на відстані в кілька сотень метрів від ПП з протилежного боку траси від розбитого прихильниками Саакашвілі наметового містечка.

В даний час зазначених людей оточили поліцейські в шоломах і бронежилетах і проводять опитування. Будь-яких конфліктних ситуацій або порушень громадського порядку немає, обстановка у ПП залишається спокійною.

В цей час у наметовому містечку зібралися більше тисячі осіб, які приїхали зустріти Саакашівілі. У містечку встановлена ​​сцена, з якої виступають активісти - прихильники лідера "Руху нових сил".

 

Поблизу від наметового містечка рідким ланцюгом стоять близько сотні співробітників поліції в захисній амуніції. Ще кілька десятків правоохоронців розташувалися на протилежному від табору активістів боку траси.

Рух автомобілів, які прямують через "Краковець" на виїзд до Польщі, в даний час фактично зупинено, і в напрямку держкордону утворилася значна черга з транспортних засобів. При цьому автомобілі, що в'їхали з Польщі в Україну, без перешкод проїжджають через ПП.

Разом з тим, прес-служба "Руху нових сил" заявила, що представники поліції "працюють синхронно з "тітушками", яких привезли у 6 автобусах в Краковець, щоб залякати активістів".

За інформацією прес-служби, тітушки були найняті за 500-800 гривень на день. У РНС стверджують, що жоден з них не має паспорта, люди зі спортивною зовнішністю, декотрі з них судимі, мають при собі холодну зброю.

"Рух нових сил" повідомляє, що зранку відбулась сутичка прихильників Саакашвілі і "тітушек". Поліція оточила останніх в напівколо та відтіснила до паркану.

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися  в Україну через КПП "Краківець".

Теми: Саакашвілікордонполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
Усі новини...
Реклама: