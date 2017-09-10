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Меркель прирівняла анексію Криму до розділення Німеччини

Неділя, 10 вересня 2017, 14:51

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не згодна з позицією лідера Вільної демократичної партії Німеччини Крістіана Лінднера щодо Криму.

Про це вона заявила в інтерв’ю Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Коли я чую, наприклад, що нам слід просто прийняти  російську анексію Криму, то я думаю: а що було б з нами, якби і до НДР застосовували подібні гасла?" - сказала Меркель.

Таким чином вона прокоментувала заяву лідера вільних демократів, який заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово розглядати окремо від інших питань, щоб досягти прогресу у відносинах з Москвою.

Згодом Лінднер прояснив свою позицію, заявивши, що його партія не визнає незаконну анексію Криму. Але оскільки наразі проблему окупації розв’язати не можливо, не варто прив’язувати до нього інші питання, адже інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.

В уряді Німеччини запевнили, що не змінили свою позицію щодо питання анексованого Росією Криму.

Європейська правда

Теми: КримНімеччинаМеркель
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