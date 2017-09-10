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У понеділок в Україні сухо і тепло, у вівторок - грози

Неділя, 10 вересня 2017, 15:36

Найближчої доби в Україні очікується суха тепла погода, без опадів. 

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південний, 5-10 м/с, вночі 12-17°, на крайньому півдні 18-20°, у східних і Сумський областях 7-12°; вдень 24-29°, у південних областях до 31°.

У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі 14-16°, удень 26-28°.

 



12 вересня в Україні - без опадів, лише вдень у західних і Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі +11...+16, на узбережжях морів 17-21°; удень 25-30°, у південних і центральних областях місцями 31-33°, у західних областях 18-23°.

У Києві - без опадів, температура повітря вночі 13-15°, удень 27-29°.

 


Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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