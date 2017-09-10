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МЗС висловило протест через "вибори" в Криму

Неділя, 10 вересня 2017, 18:11
МЗС висловило протест через вибори в Криму

Україна висловлює рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму.

Про це заявила речниця українського МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму. Нікчемні за суттю та змістом", - написала вона. 

"Україна не визнає будь-які "виборчі процеси" в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів України", - додала Беца.

Як відомо, у неділю в окупованому Криму проходять так звані вибори на посаду "губернатора Севастополя".

В ЄС вже пообіцяли, що не визнають ні "губернаторських виборів" в окупованому Росією Севастополі, ні обраного "губернатора".

Українська правда

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Теми: МЗСКримвибори
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