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АТО: 20 обстрілів за неділю, ЗСУ теж відкривали вогонь

Неділя, 10 вересня 2017, 18:34

З опівночі бойовики відкривали вогонь по силах АТО 20 разів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

"Загалом з опівночі бойовики 20 разів порушили перемир’я. Враховуючи, що частина обстрілів наших позицій становила пряму загрозу життю українських військових, підрозділи сил АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - повідомили в штабі.

Від початку доби втрат серед українських військових немає.

На Донецькому напрямку з опівночі бойовики 5 разів зі стрілецької зброї відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ в районі Авдіївської промзони. А з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог 4 рази бив по українських укріпленнях на околицях Зайцевого.

На Приморському напрямку епіцентром вогневої активності бойовиків залишається селище Водяне. Тут російські найманці 4 рази застосовували гранатомети різних видів і 1 раз – великокаліберний кулемет. Також під ворожим вогнем опинились українські позиції біля Талаківки, Лебединського та Старогнатівки.

На Луганському напрямку противник випустив 3 міни калібру 82 міліметри по опорних пунктах сил АТО поблизу Новотошківського.

Українська правда

Теми: АТО
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