Саакашвілі сів у машину й їде до Львова

Лідер партії "Рух нових сил", екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого його прихильники провели через пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні, заявляє, що прямує до Львова.

"Сьогодні ми зберемося у Львові, напевно, в найближчому місті і вирішимо", - сказав Саакашвілі в ефірі телеканалу Newsone в неділю ввечері, відповідаючи на питання про те, як він має намір "далі рухатися на Київ".

В даний час Саакашвілі сів в автомобіль, який в супроводі ще кількох машин відразу ж рушив по трасі вглиб країни.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" представник прес-служби "Руху нових сил" Мар'яна Поштар, Саакашвілі планує зустріч зі своїми прихильниками в центрі міста на площі Ринок біля міськради.

Разом з тим, багато тих, хто супроводжував Саакашвілі в Польщі і чекали біля пункту пропуску з українського боку кордону, в тому числі лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, в кортежі не пішли, і лише в даний час сідають в двоярусний пасажирський автобус.

Більшість же активістів, які зібралися біля пункту пропуску, поки що залишаються на місці.

Інтерфакс-Україна