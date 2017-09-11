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У МЗС Угорщини викликають посла України через закон про освіту

Понеділок, 11 вересня 2017, 02:31

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликає в міністерство на понеділок, 11 вересня, посла України в Угорщині Любов Непоп через нещодавно схвалений закон про освіту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, Сійярто має намір особисто повідомити, що вважає новий український закон "соромом і ганьбою".

За його словами, Сійярто розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи в міжнародних організаціях, а також, що Угорщина відтепер не буде підтримувати важливі для України рішення.

Менцер додав, що на всіх форумах ООН, ОБСЄ та Європейського союзу Будапешт буде ставити питання щодо внесення поправок в мовну статтю закону України про освіту.

Він також зазначив, що за особистою вказівкою Сійярто угорська дипломатія буде перешкоджати Україні в реалізації важливих для неї справ на міжнародній арені.

Раніше Угорщина назвала закон про освіту "ножем в спину".

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні.

Зокрема, закон звужує використання в українських навчальних закладах мов нацменшин.

Румунська спільнота Чернівецької області попросила президента ветувати новий закон "Про освіту".

Водночас міністр освіти Лілія Гриневич наголошує, що ухвалена мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаУкраїна
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